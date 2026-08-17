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ما هو NOBODY

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التحليل الفني اليوم لـ Nobody Sausage (NOBODY)

التحليل الفني اليوم لـ Nobody Sausage (NOBODY)

توفر صفحة Nobody Sausage تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NOBODY، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Nobody Sausage أدناه.

تغير سعر Nobody Sausage (NOBODY)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.00164---7.82%-50.14%-74.86%
اعرف المزيد عن سعر Nobody Sausage

تدفق رأس المال الخاص بـ Nobody Sausage

صافي التدفقسعر NOBODYUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Nobody Sausage (NOBODY) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Nobody Sausage المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNOBODY
$0.001629
$0.001629$0.001629
+0.74%
33.75M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NOBODY إلى USD

المبلغ

NOBODY
NOBODY
USD
USD

1 NOBODY = 0.00164 USD

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