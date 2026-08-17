التحليل الفني اليوم لـ Nil Token (NIL) توفر صفحة Nil Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NIL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Nil Token أدناه. التسجيل

تغير سعر Nil Token (NIL) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.04711 -- +5.01% +33.60% -1.12%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Nil Token

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Nil Token عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 18 حيادي 5 شراء 3 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 5 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.04702 0.04701 R2 0.04701 0.047 R1 0.047 0.047 PP 0.04699 0.04699 S1 0.04698 0.04698 S2 0.04697 0.04698 S3 0.04696 0.04697

إشارات السوق الخاصة بـ Nil Token صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.49M $5.67 M $5.18 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $6.06 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $6.04 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $9.32 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $9.35 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Nil Token صافي التدفق سعر NILUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.13 M 0.05 2026-08-16 -$0.22 M 0.05 2026-08-15 $0.10 M 0.05 2026-08-14 -$0.08 M 0.04 2026-08-13 -$0.09 M 0.04 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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