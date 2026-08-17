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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Nil Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Nil Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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معلومات سعر NIL

ما هو NIL

الوثيقة البيضاء لـ NIL

الموقع الرسمي لـ NIL

اقتصاد توكن NIL

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التحليل الفني اليوم لـ Nil Token (NIL)

التحليل الفني اليوم لـ Nil Token (NIL)

توفر صفحة Nil Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NIL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Nil Token أدناه.

تغير سعر Nil Token (NIL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04711--+5.01%+33.60%-1.12%
اعرف المزيد عن سعر Nil Token

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Nil Token

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Nil Token عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 18
حيادي 5
شراء 3
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 5شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.04702
0.04701
R2
0.04701
0.047
R1
0.047
0.047
PP
0.04699
0.04699
S1
0.04698
0.04698
S2
0.04697
0.04698
S3
0.04696
0.04697

إشارات السوق الخاصة بـ Nil Token

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.49M
$5.67 M
$5.18 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$6.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$6.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$9.32 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$9.35 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Nil Token

صافي التدفقسعر NILUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.13 M0.05
2026-08-16-$0.22 M0.05
2026-08-15$0.10 M0.05
2026-08-14-$0.08 M0.04
2026-08-13-$0.09 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Nil Token

تداول أسواق Nil Token (NIL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Nil Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNIL
$0.04711
$0.04711$0.04711
-1.13%
2.87M (USDT)
/USDCNIL
$0.04709
$0.04709$0.04709
-1.15%
1.44M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NIL إلى USD

المبلغ

NIL
NIL
USD
USD

1 NIL = 0.04711 USD

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