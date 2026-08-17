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المزيد عن NIGHT

معلومات سعر NIGHT

ما هو NIGHT

الموقع الرسمي لـ NIGHT

اقتصاد توكن NIGHT

توقعات سعر NIGHT

سجل NIGHT

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التحليل الفني اليوم لـ Midnight (NIGHT)

التحليل الفني اليوم لـ Midnight (NIGHT)

توفر صفحة Midnight تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NIGHT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Midnight أدناه.

تغير سعر Midnight (NIGHT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01714---6.65%-37.63%-45.28%
اعرف المزيد عن سعر Midnight

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Midnight

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Midnight عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 3
شراء 5
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 3شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01714
0.01713
R2
0.01713
0.01713
R1
0.01713
0.01713
PP
0.01712
0.01712
S1
0.01712
0.01712
S2
0.01711
0.01712
S3
0.01711
0.01711

إشارات السوق الخاصة بـ Midnight

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.28M
$3.06 M
$3.34 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.30 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.32 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.98 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.98 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Midnight

صافي التدفقسعر NIGHTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.02
2026-08-16$0.08 M0.02
2026-08-15-$0.03 M0.02
2026-08-14-$0.06 M0.02
2026-08-13$0.02 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Midnight (NIGHT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Midnight المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNIGHT
$0.01714
$0.01714$0.01714
-1.77%
4.17M (USDT)
/USDCNIGHT
$0.01712
$0.01712$0.01712
-1.83%
3.24M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NIGHT إلى USD

المبلغ

NIGHT
NIGHT
USD
USD

1 NIGHT = 0.01714 USD

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