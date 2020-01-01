توكنوميكس Nibiru Chain (NIBI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nibiru Chain (NIBI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nibiru Chain (NIBI) Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development. الموقع الرسمي: https://www.nibiru.fi مستكشف الكتل: https://nibiru.explorers.guru/ اشتر NIBI الآن!

توكنوميكس Nibiru Chain (NIBI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nibiru Chain (NIBI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.53M $ 7.53M $ 7.53M إجمالي العرض: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B العرض المتداول: $ 741.91M $ 741.91M $ 741.91M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 15.22M $ 15.22M $ 15.22M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.989 $ 0.989 $ 0.989 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.009844229229986024 $ 0.009844229229986024 $ 0.009844229229986024 السعر الحالي: $ 0.01015 $ 0.01015 $ 0.01015 معرفة المزيد عن سعر Nibiru Chain (NIBI)

توكنوميكس Nibiru Chain (NIBI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nibiru Chain (NIBI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NIBI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NIBI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NIBI، استكشف السعر المباشر لتوكن NIBI!

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