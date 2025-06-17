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NFT Ai السعر(NFTAI)

USD

مخطط أسعار NFT Ai (NFTAI) المباشر

$0.001477
$0.001477$0.001477
-0.20%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول NFTAI

السعر الحالي لـ NFT Ai (NFTAI) اليوم هو 0.001477 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من NFTAI إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق NFT Ai:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 131.31K USD
- تغير سعر NFT Ai خلال اليوم هو -0.20%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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NFTAI أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار NFT Ai لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00000296-0.20%
30 يوم$ -0.000523-26.15%
60 يوم$ -0.000523-26.15%
90 يوم$ -0.000523-26.15%
تغير سعر NFT Ai اليوم

سجل اليوم NFTAI تغيرًا $ -0.00000296 (-0.20%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر NFT Ai لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000523 (-26.15%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر NFT Ai لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NFTAI تغييرًا في $ -0.000523 (-26.15%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر NFT Ai لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000523 (-26.15%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

NFTAI معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار NFT Ai: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.001377
$ 0.001377$ 0.001377

$ 0.00151
$ 0.00151$ 0.00151

$ 0.0047
$ 0.0047$ 0.0047

0.00%

-0.20%

-35.56%

NFTAI معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 131.31K
$ 131.31K$ 131.31K

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ما هو NFT Ai ( NFTAI )

مشروع NFTAi منصة ويب 3 مبتكرة تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لإعادة تعريف الملكية الرقمية والإبداع وفائدة الأصول. مهمتنا هي جعل إنشاء التوكن غير القابل للاستبدال واكتشافه وتداوله أكثر ذكاءً وسهولةً وفائدةً للمستخدمين على جميع مستويات الخبرة.

متوفر NFT Ai على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك NFT Ai الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين NFTAIلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول NFT Ai على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء NFT Ai سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر NFT Ai

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل NFT Ai، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ NFTAI؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارNFT Ai.

سجل أسعار NFT Ai

يوفر تتبع مسار سعر NFTAI معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ NFTAI. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار NFT Ai.

توكنوميكس NFT Ai (NFTAI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس NFT Ai (NFTAI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس NFTAI والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء NFT Ai ( NFTAI )

هل تبحث عن كيفية شراء NFT Ai؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء NFT Ai على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة NFTAI إلى العملات المحلية

1 NFTAI إلى VND
38.867255
1 NFTAI إلى AUD
A$0.00227458
1 NFTAI إلى GBP
0.00109298
1 NFTAI إلى EUR
0.00128499
1 NFTAI إلى USD
$0.001477
1 NFTAI إلى MYR
RM0.00626248
1 NFTAI إلى TRY
0.05837104
1 NFTAI إلى JPY
¥0.21457856
1 NFTAI إلى RUB
0.11592973
1 NFTAI إلى INR
0.12773096
1 NFTAI إلى IDR
Rp24.21311088
1 NFTAI إلى KRW
2.03162827
1 NFTAI إلى PHP
0.08386406
1 NFTAI إلى EGP
￡E.0.07407155
1 NFTAI إلى BRL
R$0.00810873
1 NFTAI إلى CAD
C$0.00200872
1 NFTAI إلى BDT
0.18054848
1 NFTAI إلى NGN
2.2793064
1 NFTAI إلى UAH
0.06133981
1 NFTAI إلى VES
Bs0.150654
1 NFTAI إلى PKR
Rs0.41840456
1 NFTAI إلى KZT
0.76607559
1 NFTAI إلى THB
฿0.04816497
1 NFTAI إلى TWD
NT$0.04367489
1 NFTAI إلى AED
د.إ0.00542059
1 NFTAI إلى CHF
Fr0.00119637
1 NFTAI إلى HKD
HK$0.01157968
1 NFTAI إلى MAD
.د.م0.01345547
1 NFTAI إلى MXN
$0.02804823

NFT Ai المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ NFT Ai، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب NFT Ai الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

NFTAI
NFTAI
USD
USD

1 NFTAI = 0.001477 USD

تداول

USDTNFTAI
$0.001477
$0.001477$0.001477
+7.26%

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