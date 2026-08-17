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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Nexus، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Nexus، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو NEX

الوثيقة البيضاء لـ NEX

الموقع الرسمي لـ NEX

اقتصاد توكن NEX

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التحليل الفني اليوم لـ Nexus (NEX)

التحليل الفني اليوم لـ Nexus (NEX)

توفر صفحة Nexus تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NEX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Nexus أدناه.

تغير سعر Nexus (NEX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.000001501---4.46%-11.81%+0.06%
اعرف المزيد عن سعر Nexus

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Nexus

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Nexus عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 4
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 2شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.000001502
0.000001502
R2
0.000001502
0.000001501
R1
0.000001501
0.000001501
PP
0.000001501
0.000001501
S1
0.0000015
0.0000015
S2
0.0000015
0.0000015
S3
0.000001499
0.0000015

إشارات السوق الخاصة بـ Nexus

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.53M
$1.00 M
$1.53 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Nexus

صافي التدفقسعر NEXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16-$0.03 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.01 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Nexus

تداول أسواق Nexus (NEX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Nexus المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDCNEX
$0.0000015
$0.0000015$0.0000015
+0.06%
35.90B (USDT)
/USDTNEX
$0.000001501
$0.000001501$0.000001501
0.00%
39.12B (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NEX إلى USD

المبلغ

NEX
NEX
USD
USD

1 NEX = 0.000001501 USD

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