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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Newton Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Newton Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن NEWT

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ما هو NEWT

الوثيقة البيضاء لـ NEWT

الموقع الرسمي لـ NEWT

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التحليل الفني اليوم لـ Newton Protocol (NEWT)

التحليل الفني اليوم لـ Newton Protocol (NEWT)

توفر صفحة Newton Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NEWT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Newton Protocol أدناه.

تغير سعر Newton Protocol (NEWT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03708---6.18%-13.63%-48.60%
اعرف المزيد عن سعر Newton Protocol

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Newton Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Newton Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 1
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03695
0.03694
R2
0.03694
0.03693
R1
0.03693
0.03693
PP
0.03692
0.03692
S1
0.03691
0.03691
S2
0.0369
0.03691
S3
0.03689
0.0369

إشارات السوق الخاصة بـ Newton Protocol

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.13M
$1.63 M
$1.50 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.11 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.11 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Newton Protocol

صافي التدفقسعر NEWTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.08 M0.04
2026-08-16-$0.01 M0.04
2026-08-15$0.04 M0.04
2026-08-14$0.02 M0.04
2026-08-13$0.00 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Newton Protocol (NEWT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Newton Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNEWT
$0.03708
$0.03708$0.03708
-0.55%
1.59M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NEWT إلى USD

المبلغ

NEWT
NEWT
USD
USD

1 NEWT = 0.03708 USD

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