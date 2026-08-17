التحليل الفني اليوم لـ Newton Protocol (NEWT) توفر صفحة Newton Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NEWT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Newton Protocol أدناه. التسجيل

تغير سعر Newton Protocol (NEWT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.03708 -- -6.18% -13.63% -48.60%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Newton Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Newton Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 18 حيادي 1 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.03695 0.03694 R2 0.03694 0.03693 R1 0.03693 0.03693 PP 0.03692 0.03692 S1 0.03691 0.03691 S2 0.0369 0.03691 S3 0.03689 0.0369

إشارات السوق الخاصة بـ Newton Protocol صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.13M $1.63 M $1.50 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.06 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.06 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.11 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.11 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Newton Protocol صافي التدفق سعر NEWTUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.08 M 0.04 2026-08-16 -$0.01 M 0.04 2026-08-15 $0.04 M 0.04 2026-08-14 $0.02 M 0.04 2026-08-13 $0.00 M 0.04 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Newton Protocol (NEWT) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Newton Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT NEWT $0.03708 $0.03708 $0.03708 -0.55% 1.59M (USDT) تداول