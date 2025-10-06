سعر Fortune Room المباشر اليوم هو 0.000000000000000000084 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NEWFRT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NEWFRT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Fortune Room المباشر اليوم هو 0.000000000000000000084 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NEWFRT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NEWFRT بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Fortune Room

Fortune Room السعر(NEWFRT)

السعر المباشر لـ 1 NEWFRT إلى USD:

-48.14%1D
USD
مخطط أسعار Fortune Room (NEWFRT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:55:14 (UTC+8)

معلومات سعر Fortune Room (NEWFRT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

+1.20%

-48.14%

-99.97%

-99.97%

سعر Fortune Room (NEWFRT) في الوقت الحقيقي هو $ 0.000000000000000000084. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NEWFRT بين أدنى سعر $ 0.000000000000000000081 وأعلى سعر $ 0.000000000000000000689، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNEWFRT على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NEWFRT +1.20% على مدار الساعة الماضية، -48.14% على مدار 24 ساعة، و -99.97% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Fortune Room (NEWFRT)

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Fortune Room هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 89.45K. العرض المتداول لـ NEWFRT يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر Fortune Room (NEWFRT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Fortune Room لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00000000000000000007797-48.14%
30 يوم$ -0.000000005599999999916-100.00%
60 يوم$ -0.000079999999999999916-100.00%
90 يوم$ -0.000079999999999999916-100.00%
تغير سعر Fortune Room اليوم

سجل اليوم NEWFRT تغيرًا $ -0.00000000000000000007797 (-48.14%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Fortune Room لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000000005599999999916 (-100.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Fortune Room لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NEWFRT تغييرًا في $ -0.000079999999999999916 (-100.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Fortune Room لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000079999999999999916 (-100.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Fortune Room (NEWFRT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Fortune Room.

ما هو Fortune Room ( NEWFRT )

NEWFRT هو الرمز المميز (Token) لخدمة Fortune Room. يُستخدم للمشاركة في الألعاب، كسب المكافآت، وحوكمة المستقبل.

متوفر Fortune Room على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Fortune Room الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين NEWFRTلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Fortune Room على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Fortune Room سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Fortune Room (USD)

كم ستكون قيمة Fortune Room (NEWFRT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Fortune Room (NEWFRT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Fortune Room.

تحقق الآن من توقعات سعر Fortune Room!

توكنوميكس Fortune Room (NEWFRT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Fortune Room (NEWFRT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس NEWFRT والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Fortune Room ( NEWFRT )

هل تبحث عن كيفية شراء Fortune Room؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Fortune Room على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة NEWFRT إلى العملات المحلية

1 Fortune Room (NEWFRT) إلى VND
0.00000000000000221046
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى AUD
A$0.00000000000000000012684
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى GBP
0.000000000000000000063
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى EUR
0.0000000000000000000714
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى USD
$0.000000000000000000084
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى MYR
RM0.00000000000000000035196
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى TRY
0.0000000000000000035238
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى JPY
¥0.000000000000000012768
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى ARS
ARS$0.000000000000000123711
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى RUB
0.00000000000000000665532
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى INR
0.00000000000000000741384
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى IDR
Rp0.00000000000000139999944
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى PHP
0.00000000000000000493164
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى EGP
￡E.0.00000000000000000397908
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى BRL
R$0.0000000000000000004494
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى CAD
C$0.00000000000000000011676
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى BDT
0.00000000000000001028328
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى NGN
0.0000000000000001222704
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى COP
$0.000000000000000324324
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى ZAR
R.0.00000000000000000143892
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى UAH
0.00000000000000000353724
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى TZS
T.Sh.0.0000000000000002068962
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى VES
Bs0.000000000000000018228
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى CLP
$0.000000000000000079044
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى PKR
Rs0.00000000000000002381568
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى KZT
0.00000000000000004482324
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى THB
฿0.00000000000000000271404
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى TWD
NT$0.00000000000000000256704
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى AED
د.إ0.00000000000000000030828
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى CHF
Fr0.00000000000000000006636
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى HKD
HK$0.00000000000000000065268
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى AMD
֏0.00000000000000003218376
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى MAD
.د.م0.00000000000000000077532
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى MXN
$0.00000000000000000154896
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى SAR
ريال0.000000000000000000315
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى ETB
Br0.00000000000000001274028
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى KES
KSh0.00000000000000001085196
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى JOD
د.أ0.000000000000000000059556
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى PLN
0.00000000000000000030492
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى RON
лв0.00000000000000000036708
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى SEK
kr0.00000000000000000078876
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى BGN
лв0.00000000000000000014112
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى HUF
Ft0.00000000000000002803668
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى CZK
0.0000000000000000017556
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى KWD
د.ك0.000000000000000000025704
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى ILS
0.000000000000000000273
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى BOB
Bs0.00000000000000000058044
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى AZN
0.0000000000000000001428
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى TJS
SM0.00000000000000000077616
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى GEL
0.00000000000000000022848
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى AOA
Kz0.00000000000000007657188
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى BHD
.د.ب0.000000000000000000031584
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى BMD
$0.000000000000000000084
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى DKK
kr0.00000000000000000053928
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى HNL
L0.00000000000000000221256
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى MUR
0.00000000000000000382284
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى NAD
$0.00000000000000000145068
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى NOK
kr0.00000000000000000083832
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى NZD
$0.00000000000000000014448
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى PAB
B/.0.000000000000000000084
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى PGK
K0.00000000000000000035364
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى QAR
ر.ق0.00000000000000000030576
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى RSD
дин.0.00000000000000000846216
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى UZS
soʻm0.00000000000000101204796
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى ALL
L0.00000000000000000697788
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى ANG
ƒ0.00000000000000000015036
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى AWG
ƒ0.0000000000000000001512
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى BBD
$0.000000000000000000168
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى BAM
KM0.00000000000000000014028
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى BIF
Fr0.000000000000000247716
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى BND
$0.00000000000000000010836
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى BSD
$0.000000000000000000084
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى JMD
$0.00000000000000001348032
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى KHR
0.000000000000000338709
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى KMF
Fr0.000000000000000035364
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى LAK
0.00000000000000182608692
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى LKR
රු0.00000000000000002558556
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى MDL
L0.000000000000000001428
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى MGA
Ar0.00000000000000037499952
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى MOP
P0.00000000000000000067284
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى MVR
0.0000000000000000012852
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى MWK
MK0.00000000000000014583324
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى MZN
MT0.0000000000000000053676
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى NPR
रु0.0000000000000000118692
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى PYG
0.000000000000000595728
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى RWF
Fr0.000000000000000122052
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى SBD
$0.00000000000000000069048
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى SCR
0.00000000000000000116592
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى SRD
$0.00000000000000000332136
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى SVC
$0.000000000000000000735
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى SZL
L0.00000000000000000145068
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى TMT
m0.000000000000000000294
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى TND
د.ت0.000000000000000000246624
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى TTD
$0.00000000000000000057036
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى UGX
Sh0.000000000000000292656
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى XAF
Fr0.000000000000000047376
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى XCD
$0.0000000000000000002268
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى XOF
Fr0.000000000000000047376
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى XPF
Fr0.000000000000000008568
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى BWP
P0.00000000000000000119532
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى BZD
$0.00000000000000000016884
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى CVE
$0.00000000000000000795228
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى DJF
Fr0.000000000000000014952
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى DOP
$0.00000000000000000538104
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى DZD
د.ج0.0000000000000000109116
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى FJD
$0.000000000000000000189
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى GNF
Fr0.00000000000000073038
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى GTQ
Q0.00000000000000000064344
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى GYD
$0.00000000000000001759128
1 Fortune Room (NEWFRT) إلى ISK
kr0.000000000000000010332

Fortune Room المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Fortune Room، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Fortune Room

كم يساوي Fortune Room (NEWFRT) اليوم؟
سعر NEWFRT المباشر في USD هو USD 0.000000000000000000084، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر NEWFRT إلى USD الحالي؟
سعر NEWFRT إلى USD الحالي هو $ 0.000000000000000000084. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Fortune Room ؟
القيمة السوقية لعملة NEWFRT هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن NEWFRT؟
العرض المتداول لتوكن NEWFRT هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ NEWFRT؟
حقق NEWFRT سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ NEWFRT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- NEWFRT.
ما هو حجم تداول NEWFRT؟
حجم تداول NEWFRT المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 89.45K USD.
هل سترتفع NEWFRT هذا العام؟
قد يرتفع NEWFRT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر NEWFRT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:55:14 (UTC+8)

تحديثات Fortune Room (NEWFRT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

