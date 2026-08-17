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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Nesa، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Nesa، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن NES

معلومات سعر NES

ما هو NES

الوثيقة البيضاء لـ NES

الموقع الرسمي لـ NES

اقتصاد توكن NES

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التحليل الفني اليوم لـ Nesa (NES)

التحليل الفني اليوم لـ Nesa (NES)

توفر صفحة Nesa تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NES، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Nesa أدناه.

تغير سعر Nesa (NES)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.22864--+8.77%-2.63%+204.85%
اعرف المزيد عن سعر Nesa

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Nesa

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Nesa عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 4
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 3شراء 11
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.2285
0.2285
R2
0.2285
0.2284
R1
0.2284
0.2284
PP
0.2284
0.2284
S1
0.2283
0.2283
S2
0.2283
0.2283
S3
0.2282
0.2283

إشارات السوق الخاصة بـ Nesa

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.86M
$5.88 M
$6.74 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.16 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.18 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Nesa

صافي التدفقسعر NESUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.22
2026-08-16-$0.02 M0.21
2026-08-15$0.00 M0.21
2026-08-14-$0.03 M0.21
2026-08-13$0.05 M0.20

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Nesa (NES) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Nesa المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNES
$0.22863
$0.22863$0.22863
+9.50%
1.69M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NES إلى USD

المبلغ

NES
NES
USD
USD

1 NES = 0.22864 USD

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