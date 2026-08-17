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ما هو NEON

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التحليل الفني اليوم لـ Neon EVM (NEON)

التحليل الفني اليوم لـ Neon EVM (NEON)

توفر صفحة Neon EVM تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NEON، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Neon EVM أدناه.

تغير سعر Neon EVM (NEON)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01248---14.70%-33.12%-59.86%
اعرف المزيد عن سعر Neon EVM

تدفق رأس المال الخاص بـ Neon EVM

صافي التدفقسعر NEONUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Neon EVM

تداول أسواق Neon EVM (NEON) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Neon EVM المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNEON
$0.01248
$0.01248$0.01248
-7.55%
4.33M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NEON إلى USD

المبلغ

NEON
NEON
USD
USD

1 NEON = 0.01248 USD

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