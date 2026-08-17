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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول First Neiro on ETH، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول First Neiro on ETH، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن NEIROCTO

معلومات سعر NEIROCTO

ما هو NEIROCTO

الموقع الرسمي لـ NEIROCTO

اقتصاد توكن NEIROCTO

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التحليل الفني اليوم لـ First Neiro on ETH (NEIROCTO)

التحليل الفني اليوم لـ First Neiro on ETH (NEIROCTO)

توفر صفحة First Neiro on ETH تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NEIROCTO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل First Neiro on ETH أدناه.

تغير سعر First Neiro on ETH (NEIROCTO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.00006415---12.43%+6.50%-27.12%
اعرف المزيد عن سعر First Neiro on ETH

المؤشرات الفنية الخاصة بـ First Neiro on ETH

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ First Neiro on ETH عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 5
حيادي 6
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 3شراء 11
المؤشرات الفنية:حياديبيع 5حيادي 3شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.00006409
0.00006408
R2
0.00006408
0.00006408
R1
0.00006408
0.00006408
PP
0.00006407
0.00006407
S1
0.00006407
0.00006407
S2
0.00006406
0.00006407
S3
0.00006406
0.00006406

إشارات السوق الخاصة بـ First Neiro on ETH

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.26M
$14.79 M
$16.05 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.22 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.19 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.62 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.60 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ First Neiro on ETH

صافي التدفقسعر NEIROCTOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن First Neiro on ETH

تداول أسواق First Neiro on ETH (NEIROCTO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر First Neiro on ETH المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNEIROCTO
$0.00006415
$0.00006415$0.00006415
-1.88%
1.02B (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NEIROCTO إلى USD

المبلغ

NEIROCTO
NEIROCTO
USD
USD

1 NEIROCTO = 0.00006415 USD

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