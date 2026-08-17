التحليل الفني اليوم لـ First Neiro on ETH (NEIROCTO) توفر صفحة First Neiro on ETH تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NEIROCTO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل First Neiro on ETH أدناه. التسجيل

تغير سعر First Neiro on ETH (NEIROCTO) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.00006415 -- -12.43% +6.50% -27.12%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ First Neiro on ETH

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ First Neiro on ETH عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 5 حيادي 6 شراء 15 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 3 شراء 11 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 5 حيادي 3 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.00006409 0.00006408 R2 0.00006408 0.00006408 R1 0.00006408 0.00006408 PP 0.00006407 0.00006407 S1 0.00006407 0.00006407 S2 0.00006406 0.00006407 S3 0.00006406 0.00006406

إشارات السوق الخاصة بـ First Neiro on ETH صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -1.26M $14.79 M $16.05 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.22 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.19 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.62 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.60 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ First Neiro on ETH صافي التدفق سعر NEIROCTOUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.00 2026-08-16 $0.00 M 0.00 2026-08-15 $0.00 M 0.00 2026-08-14 $0.00 M 0.00 2026-08-13 $0.00 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق First Neiro on ETH (NEIROCTO) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر First Neiro on ETH المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT NEIROCTO $0.00006415 $0.00006415 $0.00006415 -1.88% 1.02B (USDT) تداول