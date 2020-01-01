توكنوميكس Neurashi (NEI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Neurashi (NEI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Neurashi (NEI) Neurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity. الموقع الرسمي: https://neurashi.com/ الوثيقة البيضاء: https://neurashi.com/whitepaper/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/FrQNn7xSTQWdv3SC8stZfT76QeWgvFWVQtCJhdGVjHJK اشتر NEI الآن!

توكنوميكس Neurashi (NEI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Neurashi (NEI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 474.73K $ 474.73K $ 474.73K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 274.73M $ 274.73M $ 274.73M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03864 $ 0.03864 $ 0.03864 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001392951750125191 $ 0.001392951750125191 $ 0.001392951750125191 السعر الحالي: $ 0.001728 $ 0.001728 $ 0.001728 معرفة المزيد عن سعر Neurashi (NEI)

توكنوميكس Neurashi (NEI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Neurashi (NEI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NEI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NEI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NEI، استكشف السعر المباشر لتوكن NEI!

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