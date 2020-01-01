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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Nebius Group (Ondo)، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Nebius Group (Ondo)، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Nebius Group (Ondo) (NBISON)

التحليل الفني اليوم لـ Nebius Group (Ondo) (NBISON)

توفر صفحة Nebius Group (Ondo) تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NBISON، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Nebius Group (Ondo) أدناه.

تغير سعر Nebius Group (Ondo) (NBISON)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
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تدفق رأس المال الخاص بـ Nebius Group (Ondo)

صافي التدفقسعر NBISONUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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