توكنوميكس NAWS.AI (NAWS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NAWS.AI (NAWS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NAWS.AI (NAWS) NAWS هو منصة بدون أكواد تتيح للمستخدمين بيع محتوى Web2 وWeb3 وقسائم DePIN. يستخدم نظام الدفع بالعملات الرقمية P2P مجمعات DEX المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير مدفوعات آمنة ومنخفضة التكلفة، مما يسمح للمستخدمين باختيار التوكن لإجراء المعاملات. يمكن للمؤسسات والمشاريع دمج التوكن الخاص بها لتوسيع نطاق نظامها البيئي. يكافئ NAWS Quest المستخدمين على نشاطهم بالنقاط التي يمكن تحويلها إلى توكن. تُستخدم توكن NAWS لشراء المحتوى، مما يقلل من رسوم المعاملات والاشتراكات. ومع زيادة الحصة السوقية، ينخفض عرض التوكن. تعزز مجمعات السيولة بالشراكة مع عملات أخرى السيولة وتوسع تأثير NAWS في سوق العملات الرقمية. الموقع الرسمي: NAWS.AI الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/17Tenv4GwnRvx0PQaXm-q25NJp_EhIAg4/view?usp=sharing مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x726a54e04f394b6e44e58a2d7cb0fec61361d10e اشتر NAWS الآن!

توكنوميكس NAWS.AI (NAWS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NAWS.AI (NAWS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.002701 $ 0.002701 $ 0.002701 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000080572106903211 $ 0.000080572106903211 $ 0.000080572106903211 السعر الحالي: $ 0.00020025 $ 0.00020025 $ 0.00020025 معرفة المزيد عن سعر NAWS.AI (NAWS)

توكنوميكس NAWS.AI (NAWS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NAWS.AI (NAWS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NAWS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NAWS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NAWS، استكشف السعر المباشر لتوكن NAWS!

كيفية شراء NAWS هل أنت مهتم بإضافة NAWS.AI (NAWS) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء NAWS ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء NAWS على MEXC الآن!

تاريخ سعر NAWS.AI (NAWS) يساعد تحليل تاريخ أسعار NAWS المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار NAWS الآن!

توقعات سعر NAWS هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه NAWS؟ تجمع صفحة توقعات أسعار NAWS الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر NAWS الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!