التحليل الفني اليوم لـ Naoris Protocol (NAORIS) توفر صفحة Naoris Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NAORIS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Naoris Protocol أدناه. التسجيل

تغير سعر Naoris Protocol (NAORIS) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.03133 -- -2.65% -18.67% -7.15%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Naoris Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Naoris Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 16 حيادي 3 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 9 حيادي 1 شراء 4 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 2 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.03144 0.03143 R2 0.03143 0.03143 R1 0.03143 0.03143 PP 0.03142 0.03142 S1 0.03142 0.03142 S2 0.03141 0.03142 S3 0.03141 0.03141

إشارات السوق الخاصة بـ Naoris Protocol صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.13M $4.51 M $4.64 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.27 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.27 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Naoris Protocol صافي التدفق سعر NAORISUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Naoris Protocol (NAORIS) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Naoris Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT NAORIS $0.03134 $0.03134 $0.03134 -2.06% 2.11M (USDT) تداول