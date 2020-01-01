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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Naoris Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Naoris Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن NAORIS

معلومات سعر NAORIS

ما هو NAORIS

الوثيقة البيضاء لـ NAORIS

الموقع الرسمي لـ NAORIS

اقتصاد توكن NAORIS

توقعات سعر NAORIS

سجل NAORIS

دليل شراء NAORIS

محول عملة NAORIS إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Naoris Protocol (NAORIS)

التحليل الفني اليوم لـ Naoris Protocol (NAORIS)

توفر صفحة Naoris Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NAORIS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Naoris Protocol أدناه.

تغير سعر Naoris Protocol (NAORIS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03133---2.65%-18.67%-7.15%
اعرف المزيد عن سعر Naoris Protocol

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Naoris Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Naoris Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 3
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 9حيادي 1شراء 4
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03144
0.03143
R2
0.03143
0.03143
R1
0.03143
0.03143
PP
0.03142
0.03142
S1
0.03142
0.03142
S2
0.03141
0.03142
S3
0.03141
0.03141

إشارات السوق الخاصة بـ Naoris Protocol

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.13M
$4.51 M
$4.64 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.27 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.27 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Naoris Protocol

صافي التدفقسعر NAORISUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Naoris Protocol

تداول أسواق Naoris Protocol (NAORIS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Naoris Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNAORIS
$0.03134
$0.03134$0.03134
-2.06%
2.11M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NAORIS إلى USD

المبلغ

NAORIS
NAORIS
USD
USD

1 NAORIS = 0.03132 USD

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