التحليل الفني اليوم لـ MYX Finance (MYX) توفر صفحة MYX Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MYX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل MYX Finance أدناه. التسجيل

تغير سعر MYX Finance (MYX) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0729 -- -1.68% -5.10% -59.51%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ MYX Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ MYX Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 11 حيادي 4 شراء 11 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 4 حيادي 2 شراء 8 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 2 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.07315 0.07314 R2 0.07314 0.07314 R1 0.07314 0.07314 PP 0.07313 0.07313 S1 0.07313 0.07313 S2 0.07312 0.07313 S3 0.07312 0.07312

إشارات السوق الخاصة بـ MYX Finance صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -1.93M $6.94 M $8.87 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.62 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.64 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $2.80 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $2.84 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ MYX Finance صافي التدفق سعر MYXUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.07 2026-08-16 $0.00 M 0.07 2026-08-15 $0.00 M 0.07 2026-08-14 -$0.01 M 0.07 2026-08-13 -$0.01 M 0.08 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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