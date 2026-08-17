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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول MYX Finance، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول MYX Finance، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن MYX

معلومات سعر MYX

ما هو MYX

الوثيقة البيضاء لـ MYX

الموقع الرسمي لـ MYX

اقتصاد توكن MYX

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التحليل الفني اليوم لـ MYX Finance (MYX)

التحليل الفني اليوم لـ MYX Finance (MYX)

توفر صفحة MYX Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MYX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل MYX Finance أدناه.

تغير سعر MYX Finance (MYX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0729---1.68%-5.10%-59.51%
اعرف المزيد عن سعر MYX Finance

المؤشرات الفنية الخاصة بـ MYX Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ MYX Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 4
شراء 11
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 2شراء 8
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.07315
0.07314
R2
0.07314
0.07314
R1
0.07314
0.07314
PP
0.07313
0.07313
S1
0.07313
0.07313
S2
0.07312
0.07313
S3
0.07312
0.07312

إشارات السوق الخاصة بـ MYX Finance

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.93M
$6.94 M
$8.87 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.62 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.64 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.80 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.84 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ MYX Finance

صافي التدفقسعر MYXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.07
2026-08-16$0.00 M0.07
2026-08-15$0.00 M0.07
2026-08-14-$0.01 M0.07
2026-08-13-$0.01 M0.08

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن MYX Finance

تداول أسواق MYX Finance (MYX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MYX Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMYX
$0.0729
$0.0729$0.0729
-1.20%
1.50M (USDT)
/USDCMYX
$0.07271
$0.07271$0.07271
-1.47%
752.22K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MYX إلى USD

المبلغ

MYX
MYX
USD
USD

1 MYX = 0.0729 USD

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