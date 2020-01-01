التحليل الفني اليوم لـ Mexc Staked SOL (MXSOL)
توفر صفحة Mexc Staked SOL تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MXSOL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Mexc Staked SOL أدناه.
تغير سعر Mexc Staked SOL (MXSOL)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$81.61
|--
|-1.39%
|+1.59%
|-8.90%
تدفق رأس المال الخاص بـ Mexc Staked SOL
صافي التدفقسعر MXSOLUSDT
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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تداول أسواق Mexc Staked SOL (MXSOL) على MEXC
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الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
$81.61
$81.61$81.61
+0.43%
730.84 (USDT)
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