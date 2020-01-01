توكنوميكس Musk It (MUSKIT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Musk It (MUSKIT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Musk It (MUSKIT) Musk It ليست مجرد عملة ميم عادية، بل هي حركة. إنها عقلية تجسد اتخاذ إجراءات جريئة، وكسر الحواجز، وتحقيق العظمة. مستوحاة من الروح الثورية للابتكار والكفاءة، تمثل Musk It الدافع للقيام بالأشياء بشكل أفضل، وتحدي الوضع الراهن، وإعادة تعريف النجاح. الأمر لا يتعلق فقط بما تفعله، بل يتعلق بكيفية تفكيرك وتصرفك. Musk It: عملة لأولئك الذين لا يسمحون لأي شيء بالوقوف في طريقهم. الموقع الرسمي: https://www.muskit.io/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/9So52ugZh2BLBT3f7p61947q91uQh2DyvbfyMDeRpump اشتر MUSKIT الآن!

توكنوميكس Musk It (MUSKIT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Musk It (MUSKIT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 554.70K $ 554.70K $ 554.70K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 554.70K $ 554.70K $ 554.70K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.34347 $ 0.34347 $ 0.34347 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000457484409921712 $ 0.000457484409921712 $ 0.000457484409921712 السعر الحالي: $ 0.0005547 $ 0.0005547 $ 0.0005547 معرفة المزيد عن سعر Musk It (MUSKIT)

توكنوميكس Musk It (MUSKIT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Musk It (MUSKIT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MUSKIT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MUSKIT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MUSKIT، استكشف السعر المباشر لتوكن MUSKIT!

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