توكنوميكس Metahorse Unity (MUNITY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Metahorse Unity (MUNITY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Metahorse Unity (MUNITY) Metahorse Unity is a unique gaming experience that blends both the fee-to-play and play-to-earn models. With Metahorse Unity, you have the option to play casually with freee heroes or level up your gameplay by acquiring NFTs, allowing you to start earning and maxing your profits. الموقع الرسمي: https://www.metahorseunity.io/ الوثيقة البيضاء: https://metahorseunity.io/whitepaper مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xe97f6dde78b11b58cb3e394f15ab592cb2acd290 اشتر MUNITY الآن!

توكنوميكس Metahorse Unity (MUNITY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Metahorse Unity (MUNITY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.283 $ 0.283 $ 0.283 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00048424860635205 $ 0.00048424860635205 $ 0.00048424860635205 السعر الحالي: $ 0.000757 $ 0.000757 $ 0.000757 معرفة المزيد عن سعر Metahorse Unity (MUNITY)

توكنوميكس Metahorse Unity (MUNITY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Metahorse Unity (MUNITY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MUNITY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MUNITY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MUNITY، استكشف السعر المباشر لتوكن MUNITY!

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