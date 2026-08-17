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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول MUBARAK، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول MUBARAK، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن MUBARAK

معلومات سعر MUBARAK

ما هو MUBARAK

الموقع الرسمي لـ MUBARAK

اقتصاد توكن MUBARAK

توقعات سعر MUBARAK

سجل MUBARAK

دليل شراء MUBARAK

محول عملة MUBARAK إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ MUBARAK (MUBARAK)

التحليل الفني اليوم لـ MUBARAK (MUBARAK)

توفر صفحة MUBARAK تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MUBARAK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل MUBARAK أدناه.

تغير سعر MUBARAK (MUBARAK)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.016984---15.66%+44.25%+24.35%
اعرف المزيد عن سعر MUBARAK

المؤشرات الفنية الخاصة بـ MUBARAK

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ MUBARAK عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 2
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 1شراء 1
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01702
0.01701
R2
0.01701
0.01701
R1
0.01701
0.01701
PP
0.017
0.017
S1
0.017
0.017
S2
0.01699
0.017
S3
0.01699
0.01699

إشارات السوق الخاصة بـ MUBARAK

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.14M
$5.42 M
$5.56 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.40 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.41 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.12M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.45 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.57 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ MUBARAK

صافي التدفقسعر MUBARAKUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.02
2026-08-16-$0.06 M0.02
2026-08-15-$0.12 M0.02
2026-08-14$0.02 M0.02
2026-08-13-$0.21 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن MUBARAK

تداول أسواق MUBARAK (MUBARAK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MUBARAK المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMUBARAK
$0.017027
$0.017027$0.017027
+2.90%
6.76M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MUBARAK إلى USD

المبلغ

MUBARAK
MUBARAK
USD
USD

1 MUBARAK = 0.016984 USD

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