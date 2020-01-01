توكنوميكس Meta Plus Token (MTS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Meta Plus Token (MTS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Meta Plus Token (MTS) Meta Plus Token (MTS) is based on the connection between cryptocurrencies, real estate investments, and various real-world applications, aiming to become a global payment method. Its assets are specifically backed by real estate holdings owned by the company. الموقع الرسمي: https://metaplustoken.com/ الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1BJti8ZXUYQKtQkj357ImdIO8Tm1cTZTb/view مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0x58d70ef99a1d22e1a8f8f0e8f27c1babcf8464f3 اشتر MTS الآن!

توكنوميكس Meta Plus Token (MTS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Meta Plus Token (MTS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 453.25K $ 453.25K $ 453.25K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.05321 $ 0.05321 $ 0.05321 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001300992190346671 $ 0.001300992190346671 $ 0.001300992190346671 السعر الحالي: $ 0.001813 $ 0.001813 $ 0.001813 معرفة المزيد عن سعر Meta Plus Token (MTS)

توكنوميكس Meta Plus Token (MTS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Meta Plus Token (MTS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MTS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MTS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MTS، استكشف السعر المباشر لتوكن MTS!

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