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المزيد عن MOVE

معلومات سعر MOVE

ما هو MOVE

الوثيقة البيضاء لـ MOVE

الموقع الرسمي لـ MOVE

اقتصاد توكن MOVE

توقعات سعر MOVE

سجل MOVE

دليل شراء MOVE

محول عملة MOVE إلى الفيات

عقود MOVE الفورية

MOVE عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Movement (MOVE)

التحليل الفني اليوم لـ Movement (MOVE)

توفر صفحة Movement تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MOVE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Movement أدناه.

تغير سعر Movement (MOVE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.006244---11.17%-41.32%-61.46%
اعرف المزيد عن سعر Movement

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Movement

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Movement عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 15
حيادي 1
شراء 10
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 10حيادي 0شراء 4
المؤشرات الفنية:حياديبيع 5حيادي 1شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.00623
0.00623
R2
0.00623
0.006229
R1
0.006229
0.006229
PP
0.006229
0.006229
S1
0.006228
0.006228
S2
0.006228
0.006228
S3
0.006227
0.006228

إشارات السوق الخاصة بـ Movement

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.34M
$2.77 M
$3.11 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.51 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.49 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.42 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.44 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Movement

صافي التدفقسعر MOVEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M0.01
2026-08-16-$0.01 M0.01
2026-08-15-$0.17 M0.01
2026-08-14$0.08 M0.01
2026-08-13-$0.04 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Movement

تداول أسواق Movement (MOVE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Movement المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMOVE
$0.006244
$0.006244$0.006244
-2.94%
9.18M (USDT)
/USDCMOVE
$0.006237
$0.006237$0.006237
-2.75%
8.94M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MOVE إلى USD

المبلغ

MOVE
MOVE
USD
USD

1 MOVE = 0.006244 USD

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