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المزيد عن MORPHO

معلومات سعر MORPHO

ما هو MORPHO

الوثيقة البيضاء لـ MORPHO

الموقع الرسمي لـ MORPHO

اقتصاد توكن MORPHO

توقعات سعر MORPHO

سجل MORPHO

دليل شراء MORPHO

محول عملة MORPHO إلى الفيات

عقود MORPHO الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ MORPHO (MORPHO)

التحليل الفني اليوم لـ MORPHO (MORPHO)

توفر صفحة MORPHO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MORPHO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل MORPHO أدناه.

تغير سعر MORPHO (MORPHO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$2.0807--+6.25%+6.45%+19.07%
اعرف المزيد عن سعر MORPHO

المؤشرات الفنية الخاصة بـ MORPHO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ MORPHO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 2
شراء 8
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 8حيادي 0شراء 6
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 2شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
2.0835
2.0825
R2
2.0825
2.0813
R1
2.0805
2.0806
PP
2.0795
2.0795
S1
2.0774
2.0783
S2
2.0765
2.0776
S3
2.0744
2.0765

إشارات السوق الخاصة بـ MORPHO

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.01M
$1.60 M
$1.58 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.23 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.27 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.05M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.50 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.55 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ MORPHO

صافي التدفقسعر MORPHOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.06 M2.11
2026-08-16-$0.06 M2.01
2026-08-15$0.04 M1.96
2026-08-14-$0.16 M1.92
2026-08-13$0.17 M1.95

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن MORPHO

تداول أسواق MORPHO (MORPHO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MORPHO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMORPHO
$2.0807
$2.0807$2.0807
+3.69%
38.42K (USDT)
/USDCMORPHO
$2.08
$2.08$2.08
+3.63%
26.08K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MORPHO إلى USD

المبلغ

MORPHO
MORPHO
USD
USD

1 MORPHO = 2.0807 USD

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