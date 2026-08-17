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المزيد عن MOODENG

معلومات سعر MOODENG

ما هو MOODENG

الموقع الرسمي لـ MOODENG

اقتصاد توكن MOODENG

توقعات سعر MOODENG

سجل MOODENG

دليل شراء MOODENG

محول عملة MOODENG إلى الفيات

عقود MOODENG الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Moo Deng (MOODENG)

التحليل الفني اليوم لـ Moo Deng (MOODENG)

توفر صفحة Moo Deng تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MOODENG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Moo Deng أدناه.

تغير سعر Moo Deng (MOODENG)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03554---8.71%-5.86%-28.42%
اعرف المزيد عن سعر Moo Deng

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Moo Deng

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Moo Deng عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 3
حيادي 9
شراء 14
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 4شراء 9
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 5شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0355
0.0355
R2
0.0355
0.03549
R1
0.03549
0.03549
PP
0.03549
0.03549
S1
0.03548
0.03548
S2
0.03548
0.03548
S3
0.03547
0.03548

إشارات السوق الخاصة بـ Moo Deng

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.45M
$15.17 M
$15.62 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.17 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.16 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Moo Deng

صافي التدفقسعر MOODENGUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.06 M0.04
2026-08-16$0.00 M0.04
2026-08-15-$0.02 M0.04
2026-08-14-$0.14 M0.04
2026-08-13-$0.08 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Moo Deng (MOODENG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Moo Deng المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMOODENG
$0.03554
$0.03554$0.03554
-0.86%
1.86M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MOODENG إلى USD

المبلغ

MOODENG
MOODENG
USD
USD

1 MOODENG = 0.03554 USD

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