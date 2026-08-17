التحليل الفني اليوم لـ Moo Deng (MOODENG) توفر صفحة Moo Deng تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MOODENG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Moo Deng أدناه. التسجيل

تغير سعر Moo Deng (MOODENG) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.03554 -- -8.71% -5.86% -28.42%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Moo Deng

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Moo Deng عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 3 حيادي 9 شراء 14 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 1 حيادي 4 شراء 9 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 5 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0355 0.0355 R2 0.0355 0.03549 R1 0.03549 0.03549 PP 0.03549 0.03549 S1 0.03548 0.03548 S2 0.03548 0.03548 S3 0.03547 0.03548

إشارات السوق الخاصة بـ Moo Deng صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.45M $15.17 M $15.62 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.08 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.07 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.17 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.16 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Moo Deng صافي التدفق سعر MOODENGUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.06 M 0.04 2026-08-16 $0.00 M 0.04 2026-08-15 -$0.02 M 0.04 2026-08-14 -$0.14 M 0.04 2026-08-13 -$0.08 M 0.04 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Moo Deng (MOODENG) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Moo Deng المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT MOODENG $0.03554 $0.03554 $0.03554 -0.86% 1.86M (USDT) تداول