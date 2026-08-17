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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Mocaverse، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Mocaverse، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن MOCA

معلومات سعر MOCA

ما هو MOCA

الموقع الرسمي لـ MOCA

اقتصاد توكن MOCA

توقعات سعر MOCA

سجل MOCA

دليل شراء MOCA

محول عملة MOCA إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Mocaverse (MOCA)

التحليل الفني اليوم لـ Mocaverse (MOCA)

توفر صفحة Mocaverse تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MOCA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Mocaverse أدناه.

تغير سعر Mocaverse (MOCA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.007351---4.18%-11.09%-41.20%
اعرف المزيد عن سعر Mocaverse

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Mocaverse

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Mocaverse عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 6
شراء 13
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 3شراء 11
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 3شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0074
0.00739
R2
0.00739
0.00739
R1
0.00739
0.00739
PP
0.00738
0.00738
S1
0.00738
0.00738
S2
0.00737
0.00738
S3
0.00737
0.00737

إشارات السوق الخاصة بـ Mocaverse

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$1.08 M
$1.09 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.09 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Mocaverse

صافي التدفقسعر MOCAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.07 M0.01
2026-08-16-$0.06 M0.01
2026-08-15-$0.03 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Mocaverse (MOCA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Mocaverse المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMOCA
$0.007351
$0.007351$0.007351
-1.60%
7.84M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MOCA إلى USD

المبلغ

MOCA
MOCA
USD
USD

1 MOCA = 0.007351 USD

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