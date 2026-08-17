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المزيد عن MMT

معلومات سعر MMT

ما هو MMT

الوثيقة البيضاء لـ MMT

الموقع الرسمي لـ MMT

اقتصاد توكن MMT

توقعات سعر MMT

سجل MMT

دليل شراء MMT

محول عملة MMT إلى الفيات

عقود MMT الفورية

MMT عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Momentum (MMT)

التحليل الفني اليوم لـ Momentum (MMT)

توفر صفحة Momentum تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MMT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Momentum أدناه.

تغير سعر Momentum (MMT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1753---18.47%-1.58%+39.57%
اعرف المزيد عن سعر Momentum

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Momentum

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Momentum عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 4
حيادي 9
شراء 13
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 3حيادي 2شراء 9
المؤشرات الفنية:حياديبيع 1حيادي 7شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.175
0.1749
R2
0.1749
0.1749
R1
0.1749
0.1749
PP
0.1748
0.1748
S1
0.1748
0.1748
S2
0.1747
0.1748
S3
0.1747
0.1747

إشارات السوق الخاصة بـ Momentum

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.55M
$4.56 M
$5.11 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.36 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.35 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.59 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.61 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Momentum

صافي التدفقسعر MMTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.23 M0.18
2026-08-16-$0.10 M0.18
2026-08-15-$0.11 M0.18
2026-08-14$0.06 M0.18
2026-08-13-$5.78 M0.17

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Momentum

تداول أسواق Momentum (MMT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Momentum المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMMT
$0.1753
$0.1753$0.1753
-4.56%
412.10K (USDT)
/USDCMMT
$0.175
$0.175$0.175
-4.68%
300.69K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MMT إلى USD

المبلغ

MMT
MMT
USD
USD

1 MMT = 0.1753 USD

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