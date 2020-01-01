توكنوميكس MMOSH Pit Protocol (MMOSH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MMOSH Pit Protocol (MMOSH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MMOSH Pit Protocol (MMOSH) MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination) is a decentralized, permissionless and composable virtual world available through various access devices and software platforms. Our protocol combines the best of SocialFi, GameFi, DeFi and AI into a cohesive ecosystem that unleashes creators and builders to launch and scale mindbending on-chain apps. الموقع الرسمي: https://www.mmosh.ai/ الوثيقة البيضاء: https://www.mmosh.ai/the_night_paper مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/FwfrwnNVLGyS8ucVjWvyoRdFDpTY8w6ACMAxJ4rqGUSS اشتر MMOSH الآن!

توكنوميكس MMOSH Pit Protocol (MMOSH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MMOSH Pit Protocol (MMOSH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.000011 $ 0.000011 $ 0.000011 معرفة المزيد عن سعر MMOSH Pit Protocol (MMOSH)

توكنوميكس MMOSH Pit Protocol (MMOSH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MMOSH Pit Protocol (MMOSH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MMOSH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MMOSH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MMOSH، استكشف السعر المباشر لتوكن MMOSH!

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