معلومات سعر MiL.k (MLK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.10046 24 ساعة مرتفع $ 0.10722 عالية طوال الوقت $ 4.33902357 أدنى سعر $ 0.10089465963392259 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -0.16% تغير السعر (7 أيام) -1.66%

سعر MiL.k (MLK) في الوقت الحقيقي هو $ 0.10061. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MLK بين أدنى سعر $ 0.10046 وأعلى سعر $ 0.10722، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMLK على الإطلاق هو $ 4.33902357، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.10089465963392259.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MLK -0.16% على مدار الساعة الماضية، -0.16% على مدار 24 ساعة، و -1.66% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MiL.k (MLK)

التصنيف No.494 القيمة السوقية $ 50.92M الحجم (24 ساعة) $ 56.26K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 99.23M إمداد دورة التداول 506.14M الحد الأقصى للعرض 986,245,419 إجمالي العرض 986,245,419 معدل التداول 51.31% البلوكتشين العام ARB

القيمة السوقية الحالية لـ MiL.k هي $ 50.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.26K. العرض المتداول لـ MLK يبلغ 506.14M، مع إجمالي عرض 986245419. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 99.23M.