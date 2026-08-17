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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Mitosis، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Mitosis، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن MITO

معلومات سعر MITO

ما هو MITO

الوثيقة البيضاء لـ MITO

الموقع الرسمي لـ MITO

اقتصاد توكن MITO

توقعات سعر MITO

سجل MITO

دليل شراء MITO

محول عملة MITO إلى الفيات

عقود MITO الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Mitosis (MITO)

التحليل الفني اليوم لـ Mitosis (MITO)

توفر صفحة Mitosis تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MITO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Mitosis أدناه.

تغير سعر Mitosis (MITO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02502--+6.37%+18.18%-35.40%
اعرف المزيد عن سعر Mitosis

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Mitosis

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Mitosis عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 12
حيادي 3
شراء 11
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 1شراء 9
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 2شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02501
0.02501
R2
0.02501
0.025
R1
0.025
0.025
PP
0.025
0.025
S1
0.02499
0.02499
S2
0.02499
0.02499
S3
0.02498
0.02499

إشارات السوق الخاصة بـ Mitosis

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.41M
$3.80 M
$4.21 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.02 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Mitosis

صافي التدفقسعر MITOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.02 M0.03
2026-08-16-$0.08 M0.03
2026-08-15-$0.13 M0.03
2026-08-14-$0.17 M0.02
2026-08-13-$0.13 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Mitosis (MITO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Mitosis المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMITO
$0.02502
$0.02502$0.02502
-0.43%
2.14M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MITO إلى USD

المبلغ

MITO
MITO
USD
USD

1 MITO = 0.02502 USD

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