منصة MissionPawsible هي منصة GameFi متنقلة مدمجة بسلاسة في تطبيقات المراسلة، بدءًا من تليجرام، طورها الفريق الذي يقف وراء BabyDoge، إحدى أكبر عملات memecoins في العالم. تُعيد هذه المنصة تصور لعبة بناء المدن المتنقلة الكلاسيكية من خلال اقتصاد Web3 مدعوم بتوكن MP$، حيث يُتيح التقدم مكافآت موسمية وجوائز. بالإضافة إلى البناء، يمكن للمستخدمين التنافس في ألعاب غير رسمية ضد وكلاء الذكاء الاصطناعي أو تحدي الأصدقاء في غرف خاصة - كل ذلك دون الحاجة لمغادرة الدردشة. بفضل التسجيل الفوري، والآليات التفاعلية، والوصول إلى مجتمع ضخم، تُقدم MissionPawsible ألعاب البلوكتشين إلى المنصات التي يستخدمها الناس يوميًا.