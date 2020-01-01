توكنوميكس Project MIRAI (MIRAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Project MIRAI (MIRAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Project MIRAI (MIRAI) مشروع Mirai هي دراسة حالة في مجال إنشاء الشخصيات اللامركزية، تستكشف كيف يمكن للبشر الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي أن يتطوروا من خلال ثقافة الميم، والمنصات الاجتماعية، وحقوق الملكية الفكرية التي يقودها المجتمع. يمثل هذا المشروع آفاقًا جديدة للهوية الافتراضية، حيث لا يقتصر دور الكائنات الرقمية على إنشاء المحتوى فحسب، بل يصبحون كيانات مستقلة ذات قيمة وإمكانات طويلة الأمد عبر أنظمة Web3. الموقع الرسمي: https://linktr.ee/mirai_terminal مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/5evN2exivZXJfLaA1KhHfiJKWfwH8znqyH36w1SFz89Y اشتر MIRAI الآن!

توكنوميكس Project MIRAI (MIRAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Project MIRAI (MIRAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.34M $ 4.34M $ 4.34M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.036 $ 0.036 $ 0.036 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.004242976483438565 $ 0.004242976483438565 $ 0.004242976483438565 السعر الحالي: $ 0.004344 $ 0.004344 $ 0.004344 معرفة المزيد عن سعر Project MIRAI (MIRAI)

توكنوميكس Project MIRAI (MIRAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Project MIRAI (MIRAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MIRAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MIRAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MIRAI، استكشف السعر المباشر لتوكن MIRAI!

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