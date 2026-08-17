التحليل الفني اليوم لـ Mira (MIRA) توفر صفحة Mira تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MIRA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Mira أدناه. التسجيل

تغير سعر Mira (MIRA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.03911 -- -7.61% -4.22% -49.29%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Mira

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Mira عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 12 حيادي 1 شراء 13 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 4 حيادي 0 شراء 10 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 1 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0392 0.03919 R2 0.03919 0.03918 R1 0.03918 0.03917 PP 0.03917 0.03917 S1 0.03916 0.03916 S2 0.03915 0.03915 S3 0.03914 0.03915

إشارات السوق الخاصة بـ Mira صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.13M $1.13 M $1.26 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.07 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.08 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.20 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.20 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Mira صافي التدفق سعر MIRAUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.01 M 0.04 2026-08-16 -$0.02 M 0.04 2026-08-15 -$0.04 M 0.04 2026-08-14 -$0.06 M 0.04 2026-08-13 -$0.03 M 0.04 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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