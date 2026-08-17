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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Mira، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Mira، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن MIRA

معلومات سعر MIRA

ما هو MIRA

الوثيقة البيضاء لـ MIRA

الموقع الرسمي لـ MIRA

اقتصاد توكن MIRA

توقعات سعر MIRA

سجل MIRA

دليل شراء MIRA

محول عملة MIRA إلى الفيات

عقود MIRA الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Mira (MIRA)

التحليل الفني اليوم لـ Mira (MIRA)

توفر صفحة Mira تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MIRA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Mira أدناه.

تغير سعر Mira (MIRA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03911---7.61%-4.22%-49.29%
اعرف المزيد عن سعر Mira

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Mira

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Mira عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 12
حيادي 1
شراء 13
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 0شراء 10
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0392
0.03919
R2
0.03919
0.03918
R1
0.03918
0.03917
PP
0.03917
0.03917
S1
0.03916
0.03916
S2
0.03915
0.03915
S3
0.03914
0.03915

إشارات السوق الخاصة بـ Mira

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.13M
$1.13 M
$1.26 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.20 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.20 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Mira

صافي التدفقسعر MIRAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.04
2026-08-16-$0.02 M0.04
2026-08-15-$0.04 M0.04
2026-08-14-$0.06 M0.04
2026-08-13-$0.03 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Mira (MIRA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Mira المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMIRA
$0.03916
$0.03916$0.03916
+0.35%
1.55M (USDT)
/USDCMIRA
$0.03906
$0.03906$0.03906
+0.17%
1.42M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MIRA إلى USD

المبلغ

MIRA
MIRA
USD
USD

1 MIRA = 0.03911 USD

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