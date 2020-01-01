توكنوميكس Mirror Protocol (MIR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mirror Protocol (MIR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mirror Protocol (MIR) MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project. الموقع الرسمي: https://mirror.finance الوثيقة البيضاء: https://docs.mirror.finance مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x09a3EcAFa817268f77BE1283176B946C4ff2E608 اشتر MIR الآن!

توكنوميكس Mirror Protocol (MIR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mirror Protocol (MIR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 925.92K $ 925.92K $ 925.92K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 77.74M $ 77.74M $ 77.74M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 13.6714 $ 13.6714 $ 13.6714 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.01191 $ 0.01191 $ 0.01191 معرفة المزيد عن سعر Mirror Protocol (MIR)

توكنوميكس Mirror Protocol (MIR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mirror Protocol (MIR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MIR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MIR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MIR، استكشف السعر المباشر لتوكن MIR!

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