توكنوميكس Miner Arena (MINAR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Miner Arena (MINAR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Miner Arena (MINAR) Miner Arena is AI-POWERED play-to-earn NFT action-survival metaverse powered by $MINAR. الموقع الرسمي: https://www.minerarena.com الوثيقة البيضاء: https://miner-arena.gitbook.io/minar-token مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x6d4e8507084c7b58d33b3b88915591670f959b2f اشتر MINAR الآن!

توكنوميكس Miner Arena (MINAR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Miner Arena (MINAR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.43356 $ 0.43356 $ 0.43356 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.020865874940156754 $ 0.020865874940156754 $ 0.020865874940156754 السعر الحالي: $ 0.01612 $ 0.01612 $ 0.01612 معرفة المزيد عن سعر Miner Arena (MINAR)

توكنوميكس Miner Arena (MINAR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Miner Arena (MINAR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MINAR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MINAR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MINAR، استكشف السعر المباشر لتوكن MINAR!

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