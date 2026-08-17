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المزيد عن MEZO

معلومات سعر MEZO

ما هو MEZO

الوثيقة البيضاء لـ MEZO

الموقع الرسمي لـ MEZO

اقتصاد توكن MEZO

توقعات سعر MEZO

سجل MEZO

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محول عملة MEZO إلى الفيات

عقود MEZO الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ MEZO (MEZO)

التحليل الفني اليوم لـ MEZO (MEZO)

توفر صفحة MEZO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MEZO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل MEZO أدناه.

تغير سعر MEZO (MEZO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.007181---8.52%-34.90%-77.74%
اعرف المزيد عن سعر MEZO

المؤشرات الفنية الخاصة بـ MEZO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ MEZO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 2
حيادي 5
شراء 19
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 5شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.00726
0.00724
R2
0.00724
0.00722
R1
0.0072
0.00721
PP
0.00718
0.00718
S1
0.00714
0.00716
S2
0.00712
0.00715
S3
0.00708
0.00712

إشارات السوق الخاصة بـ MEZO

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.00M
$0.01 M
$0.02 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.00 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ MEZO

صافي التدفقسعر MEZOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن MEZO

تداول أسواق MEZO (MEZO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MEZO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDCMEZO
$0.007043
$0.007043$0.007043
-4.91%
7.47M (USDT)
/USDTMEZO
$0.007179
$0.007179$0.007179
-1.64%
8.00M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MEZO إلى USD

المبلغ

MEZO
MEZO
USD
USD

1 MEZO = 0.007181 USD

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