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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Meta Platforms، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Meta Platforms، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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معلومات سعر METAON

ما هو METAON

الموقع الرسمي لـ METAON

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التحليل الفني اليوم لـ Meta Platforms (METAON)

التحليل الفني اليوم لـ Meta Platforms (METAON)

توفر صفحة Meta Platforms تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ METAON، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Meta Platforms أدناه.

تغير سعر Meta Platforms (METAON)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
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اعرف المزيد عن سعر Meta Platforms

تدفق رأس المال الخاص بـ Meta Platforms

صافي التدفقسعر METAONUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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