توكنوميكس Meme AI (MEMEAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Meme AI (MEMEAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Meme AI (MEMEAI) To Unleash Your MEME Creativity Take Your MEMES to the Next Level "Explore MEME AI, inspired by Elon Musk's recent tweet recognizing the impact of memes. Our platform offers a AI meme generator and an NFT marketplace, empowering users to have fun while making the most of memes." MEME AI COIN is more than just a meme generator; it’s a unique intersection of technology and comedy, where algorithms learn and play with human quirks. Dive into a world where AI doesn’t just learn from humans; it laughs with us! الموقع الرسمي: https://memeaicoin.io/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x695d38eb4e57e0f137e36df7c1f0f2635981246b اشتر MEMEAI الآن!

توكنوميكس Meme AI (MEMEAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Meme AI (MEMEAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 144.95K $ 144.95K $ 144.95K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 728.04M $ 728.04M $ 728.04M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 199.10K $ 199.10K $ 199.10K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000007916971873719 $ 0.000007916971873719 $ 0.000007916971873719 السعر الحالي: $ 0.0001991 $ 0.0001991 $ 0.0001991 معرفة المزيد عن سعر Meme AI (MEMEAI)

توكنوميكس Meme AI (MEMEAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Meme AI (MEMEAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MEMEAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MEMEAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MEMEAI، استكشف السعر المباشر لتوكن MEMEAI!

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