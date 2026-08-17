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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Melania Meme، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Melania Meme، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Melania Meme (MELANIA)

التحليل الفني اليوم لـ Melania Meme (MELANIA)

توفر صفحة Melania Meme تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MELANIA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Melania Meme أدناه.

تغير سعر Melania Meme (MELANIA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.07046---7.18%-15.55%-25.10%
اعرف المزيد عن سعر Melania Meme

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Melania Meme

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Melania Meme عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 12
حيادي 4
شراء 10
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 10حيادي 1شراء 3
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.07038
0.07037
R2
0.07037
0.07036
R1
0.07036
0.07036
PP
0.07035
0.07035
S1
0.07034
0.07034
S2
0.07033
0.07034
S3
0.07032
0.07033

إشارات السوق الخاصة بـ Melania Meme

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.01M
$3.70 M
$3.69 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.10 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Melania Meme

صافي التدفقسعر MELANIAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.07
2026-08-16$0.01 M0.07
2026-08-15$0.01 M0.07
2026-08-14$0.00 M0.07
2026-08-13$0.00 M0.07

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Melania Meme

تداول أسواق Melania Meme (MELANIA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Melania Meme المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMELANIA
$0.07046
$0.07046$0.07046
-1.35%
921.88K (USDT)
/USD1MELANIA
$0.07029
$0.07029$0.07029
-1.32%
796.66K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MELANIA إلى USD

المبلغ

MELANIA
MELANIA
USD
USD

1 MELANIA = 0.07045 USD

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