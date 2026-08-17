التحليل الفني اليوم لـ Melania Meme (MELANIA) توفر صفحة Melania Meme تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MELANIA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Melania Meme أدناه. التسجيل

تغير سعر Melania Meme (MELANIA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.07046 -- -7.18% -15.55% -25.10%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Melania Meme

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Melania Meme عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 12 حيادي 4 شراء 10 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 10 حيادي 1 شراء 3 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 3 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.07038 0.07037 R2 0.07037 0.07036 R1 0.07036 0.07036 PP 0.07035 0.07035 S1 0.07034 0.07034 S2 0.07033 0.07034 S3 0.07032 0.07033

إشارات السوق الخاصة بـ Melania Meme صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.01M $3.70 M $3.69 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.06 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.05 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.10 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Melania Meme صافي التدفق سعر MELANIAUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.07 2026-08-16 $0.01 M 0.07 2026-08-15 $0.01 M 0.07 2026-08-14 $0.00 M 0.07 2026-08-13 $0.00 M 0.07 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Melania Meme (MELANIA) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Melania Meme المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT MELANIA $0.07046 $0.07046 $0.07046 -1.35% 921.88K (USDT) تداول / USD1 MELANIA $0.07029 $0.07029 $0.07029 -1.32% 796.66K (USDT) تداول