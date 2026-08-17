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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول MegaETH، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول MegaETH، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو MEGA

الوثيقة البيضاء لـ MEGA

الموقع الرسمي لـ MEGA

اقتصاد توكن MEGA

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التحليل الفني اليوم لـ MegaETH (MEGA)

التحليل الفني اليوم لـ MegaETH (MEGA)

توفر صفحة MegaETH تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MEGA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل MegaETH أدناه.

تغير سعر MegaETH (MEGA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03138---15.06%-29.22%-62.37%
اعرف المزيد عن سعر MegaETH

المؤشرات الفنية الخاصة بـ MegaETH

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ MegaETH عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 5
حيادي 6
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 2شراء 12
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 4شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03137
0.03136
R2
0.03136
0.03136
R1
0.03136
0.03136
PP
0.03135
0.03135
S1
0.03135
0.03135
S2
0.03134
0.03135
S3
0.03134
0.03134

إشارات السوق الخاصة بـ MegaETH

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.32M
$2.73 M
$3.05 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.18 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.19 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.49 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.50 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ MegaETH

صافي التدفقسعر MEGAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.09 M0.03
2026-08-16$0.10 M0.03
2026-08-15$0.12 M0.03
2026-08-14-$0.08 M0.03
2026-08-13$0.03 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن MegaETH

تداول أسواق MegaETH (MEGA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MegaETH المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDCMEGA
$0.03139
$0.03139$0.03139
-3.32%
1.71M (USDT)
/USDTMEGA
$0.03138
$0.03138$0.03138
-3.50%
2.09M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MEGA إلى USD

المبلغ

MEGA
MEGA
USD
USD

1 MEGA = 0.03138 USD

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