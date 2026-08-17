التحليل الفني اليوم لـ MegaETH (MEGA) توفر صفحة MegaETH تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MEGA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل MegaETH أدناه. التسجيل

تغير سعر MegaETH (MEGA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.03138 -- -15.06% -29.22% -62.37%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ MegaETH

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ MegaETH عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 5 حيادي 6 شراء 15 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 2 شراء 12 المؤشرات الفنية : بيع بيع 5 حيادي 4 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.03137 0.03136 R2 0.03136 0.03136 R1 0.03136 0.03136 PP 0.03135 0.03135 S1 0.03135 0.03135 S2 0.03134 0.03135 S3 0.03134 0.03134

إشارات السوق الخاصة بـ MegaETH صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.32M $2.73 M $3.05 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.18 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.19 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.49 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.50 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ MegaETH صافي التدفق سعر MEGAUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.09 M 0.03 2026-08-16 $0.10 M 0.03 2026-08-15 $0.12 M 0.03 2026-08-14 -$0.08 M 0.03 2026-08-13 $0.03 M 0.03 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق MegaETH (MEGA) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MegaETH المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDC MEGA $0.03139 $0.03139 $0.03139 -3.32% 1.71M (USDT) تداول / USDT MEGA $0.03138 $0.03138 $0.03138 -3.50% 2.09M (USDT) تداول