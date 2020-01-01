توكنوميكس METAVERSE FACE (MEFA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول METAVERSE FACE (MEFA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات METAVERSE FACE (MEFA) Metaverse Face is the world first decentralized virtual human face marketplace aimed at providing unique Face NFTs for Metaverse. الموقع الرسمي: https://metaversefacemaker.com/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.metaversefacemaker.com/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x6ad0f087501eee603aeda0407c52864bc7f83322 اشتر MEFA الآن!

توكنوميكس METAVERSE FACE (MEFA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار METAVERSE FACE (MEFA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 312.68K $ 312.68K $ 312.68K إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 9.52B $ 9.52B $ 9.52B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 328.60K $ 328.60K $ 328.60K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0014601 $ 0.0014601 $ 0.0014601 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000005523294198 $ 0.000000005523294198 $ 0.000000005523294198 السعر الحالي: $ 0.00003286 $ 0.00003286 $ 0.00003286 معرفة المزيد عن سعر METAVERSE FACE (MEFA)

توكنوميكس METAVERSE FACE (MEFA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس METAVERSE FACE (MEFA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MEFA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MEFA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MEFA، استكشف السعر المباشر لتوكن MEFA!

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