ما هو ( )

MechaChain is a 3D play to earn robot combat and space conquest video game called “Mechas”. Each Mecha is a collection of NFT representing robot parts. They can be purchased online with the game’s crypto-currency called Mechanium, using Ethereum, or by card. These parts once assembled give birth to a controllable robot in a PvP combat video game. The player earns Mechanium by winning battles. He is then able to trade and buy new Mecha parts to become the best MechaChain pilot.

متوفر على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:

- التحقق من توفر تخزين لترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.

- اقرأ المراجعات والتحليلات حول على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل ، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ ؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2025 و2026 و2027 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعار.

سجل أسعار

يوفر تتبع مسار سعر معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ . للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار .

كيفية شراء ( )

هل تبحث عن كيفية شراء ؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

أهم الأخبار

All You Need To Know About MEXC’s MX Tokens MX tokens offer users a variety of unique benefits and opportunities. Let’s explore everything you need to know about MX tokens and answer some frequently asked questions from crypto users.

How To Hunt For Free Airdrops Learn how to hunt for free crypto airdrops. Discover what airdrops are, why they matter, and how to maximize your rewards with MEXC’s Launchpad and Kickstarter programs, offering consistent and profitable airdrop opportunities.

أدلة MEXC

Hold MX and Enjoy The Greatest Benefits at MEXC Ladies and gentlemen, hold on tight to your dear MX tokens because you are about to experience the greatest benefits at MEXC!

Monthly Top Performing Airdrop Tokens in 2024 Discover the best-performing airdrop tokens of 2024, month by month, with MEXC! Join now to explore top crypto opportunities and maximize your gains.

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.