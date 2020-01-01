توكنوميكس Money Dogs (MDOGS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Money Dogs (MDOGS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Money Dogs (MDOGS) بدأت Money Dogs كعملة رمزية تعتمد على اللعب لكسب المال (P2E) على بلوكتشين TON. وشهدت MDOGS نموًا سريعًا، حيث وصلت إلى أكثر من 23 مليون مستخدم إجمالي، وأكثر من 6.7 مليون اتصال بالمحفظة، وأكثر من مليون مستخدم نشط يوميًا (DAU)، وأكثر من 300000 مستخدم يدفع. وهي تتطور الآن إلى منصة تتضمن مركز ألعاب وLaunchpool لإبقاء المجتمع منخرطًا. ويشمل جمهورها المستهدف عشاق عملة TON meme وأنصار Web3 المتحمسين لدمج ميزات Web2 في Web3. الوثيقة البيضاء: https://docs.google.com/document/d/1LX6alA-sXsqPiRqt3ZVpIgjR8Ld9wv-qwxGeKqkIchc/edit?tab=t.0 مستكشف الكتل: https://tonviewer.com/EQBr3sh4w1nNUZnIA8w7CwH95dm1qy3GG-zlJWA_FuDQFIrR اشتر MDOGS الآن!

توكنوميكس Money Dogs (MDOGS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Money Dogs (MDOGS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.90K $ 8.90K $ 8.90K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 500.01B $ 500.01B $ 500.01B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0005 $ 0.0005 $ 0.0005 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.00000001779 $ 0.00000001779 $ 0.00000001779 معرفة المزيد عن سعر Money Dogs (MDOGS)

توكنوميكس Money Dogs (MDOGS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Money Dogs (MDOGS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MDOGS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MDOGS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MDOGS، استكشف السعر المباشر لتوكن MDOGS!

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