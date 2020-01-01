توكنوميكس MDI (MDI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MDI (MDI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MDI (MDI) MDI is the world's first WEB3 medical service ecosystem, with the goal of creating a "blockchain in one's palm." We wish to move away from traditional centralized medical data services and create a blockchain-based platform that allows each user to develop and use their own personal medical information in a variety of ways. الموقع الرسمي: https://www.medicle.io الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1AJw04MnMCfB8UAx9RccNhzXMJWPtDlWl/view?pli=1 مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x848896470d989f30503d8f883c331f63b73b66ea اشتر MDI الآن!

توكنوميكس MDI (MDI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MDI (MDI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 15.37K $ 15.37K $ 15.37K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.7386 $ 0.7386 $ 0.7386 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000012023199168546 $ 0.000012023199168546 $ 0.000012023199168546 السعر الحالي: $ 0.00001537 $ 0.00001537 $ 0.00001537 معرفة المزيد عن سعر MDI (MDI)

توكنوميكس MDI (MDI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MDI (MDI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MDI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MDI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MDI، استكشف السعر المباشر لتوكن MDI!

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