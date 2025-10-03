سعر MAY المباشر اليوم هو 0.03956 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MAY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MAY بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر MAY المباشر اليوم هو 0.03956 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MAY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MAY بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن MAY

معلومات سعر MAY

الوثيقة البيضاء لـ MAY

الموقع الرسمي لـ MAY

اقتصاد توكن MAY

توقعات سعر MAY

سجل MAY

دليل شراء MAY

محول عملة MAY إلى الفيات

MAY العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار MAY

MAY السعر(MAY)

السعر المباشر لـ 1 MAY إلى USD:

$0.03956
$0.03956$0.03956
+0.96%1D
USD
مخطط أسعار MAY (MAY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:35:30 (UTC+8)

معلومات سعر MAY (MAY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.03898
$ 0.03898$ 0.03898
24 ساعة منخفض
$ 0.04083
$ 0.04083$ 0.04083
24 ساعة مرتفع

$ 0.03898
$ 0.03898$ 0.03898

$ 0.04083
$ 0.04083$ 0.04083

$ 10.157036358034295
$ 10.157036358034295$ 10.157036358034295

$ 0.03733335169831041
$ 0.03733335169831041$ 0.03733335169831041

+0.50%

+0.96%

+3.56%

+3.56%

سعر MAY (MAY) في الوقت الحقيقي هو $ 0.03956. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MAY بين أدنى سعر $ 0.03898 وأعلى سعر $ 0.04083، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMAY على الإطلاق هو $ 10.157036358034295، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.03733335169831041.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MAY +0.50% على مدار الساعة الماضية، +0.96% على مدار 24 ساعة، و +3.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MAY (MAY)

No.1122

$ 12.37M
$ 12.37M$ 12.37M

$ 59.80K
$ 59.80K$ 59.80K

$ 39.56M
$ 39.56M$ 39.56M

312.66M
312.66M 312.66M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

31.26%

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ MAY هي $ 12.37M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.80K. العرض المتداول لـ MAY يبلغ 312.66M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39.56M.

سجل سعر MAY (MAY) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار MAY لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0003762+0.96%
30 يوم$ -0.0026-6.17%
60 يوم$ -0.00931-19.06%
90 يوم$ +0.02956+295.60%
تغير سعر MAY اليوم

سجل اليوم MAY تغيرًا $ +0.0003762 (+0.96%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر MAY لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0026 (-6.17%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر MAY لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MAY تغييرًا في $ -0.00931 (-19.06%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر MAY لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.02956 (+295.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة MAY (MAY)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار MAY.

ما هو MAY ( MAY )

متوفر MAY على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك MAY الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين MAYلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول MAY على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء MAY سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر MAY (USD)

كم ستكون قيمة MAY (MAY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك MAY (MAY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة MAY.

تحقق الآن من توقعات سعر MAY!

توكنوميكس MAY (MAY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس MAY (MAY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MAY والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء MAY ( MAY )

هل تبحث عن كيفية شراء MAY؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء MAY على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة MAY إلى العملات المحلية

1 MAY (MAY) إلى VND
1,041.0214
1 MAY (MAY) إلى AUD
A$0.0597356
1 MAY (MAY) إلى GBP
0.0292744
1 MAY (MAY) إلى EUR
0.033626
1 MAY (MAY) إلى USD
$0.03956
1 MAY (MAY) إلى MYR
RM0.166152
1 MAY (MAY) إلى TRY
1.647674
1 MAY (MAY) إلى JPY
¥5.81532
1 MAY (MAY) إلى ARS
ARS$56.35322
1 MAY (MAY) إلى RUB
3.2522276
1 MAY (MAY) إلى INR
3.5101588
1 MAY (MAY) إلى IDR
Rp659.3330696
1 MAY (MAY) إلى KRW
55.718282
1 MAY (MAY) إلى PHP
2.290524
1 MAY (MAY) إلى EGP
￡E.1.8881988
1 MAY (MAY) إلى BRL
R$0.2108548
1 MAY (MAY) إلى CAD
C$0.0549884
1 MAY (MAY) إلى BDT
4.812474
1 MAY (MAY) إلى NGN
57.9205872
1 MAY (MAY) إلى COP
$153.929938
1 MAY (MAY) إلى ZAR
R.0.6812232
1 MAY (MAY) إلى UAH
1.6314544
1 MAY (MAY) إلى TZS
T.Sh.97.19892
1 MAY (MAY) إلى VES
Bs7.19992
1 MAY (MAY) إلى CLP
$38.1754
1 MAY (MAY) إلى PKR
Rs11.1278324
1 MAY (MAY) إلى KZT
21.6527704
1 MAY (MAY) إلى THB
฿1.2793704
1 MAY (MAY) إلى TWD
NT$1.2022284
1 MAY (MAY) إلى AED
د.إ0.1451852
1 MAY (MAY) إلى CHF
Fr0.0312524
1 MAY (MAY) إلى HKD
HK$0.3077768
1 MAY (MAY) إلى AMD
֏15.1570184
1 MAY (MAY) إلى MAD
.د.م0.3596004
1 MAY (MAY) إلى MXN
$0.7275084
1 MAY (MAY) إلى SAR
ريال0.1479544
1 MAY (MAY) إلى ETB
Br5.7397604
1 MAY (MAY) إلى KES
KSh5.1087784
1 MAY (MAY) إلى JOD
د.أ0.02804804
1 MAY (MAY) إلى PLN
0.1432072
1 MAY (MAY) إلى RON
лв0.1712948
1 MAY (MAY) إلى SEK
kr0.3706772
1 MAY (MAY) إلى BGN
лв0.0656696
1 MAY (MAY) إلى HUF
Ft13.0817008
1 MAY (MAY) إلى CZK
0.8173096
1 MAY (MAY) إلى KWD
د.ك0.0120658
1 MAY (MAY) إلى ILS
0.130548
1 MAY (MAY) إلى BOB
Bs0.272964
1 MAY (MAY) إلى AZN
0.067252
1 MAY (MAY) إلى TJS
SM0.3683036
1 MAY (MAY) إلى GEL
0.1076032
1 MAY (MAY) إلى AOA
Kz36.2603004
1 MAY (MAY) إلى BHD
.د.ب0.01487456
1 MAY (MAY) إلى BMD
$0.03956
1 MAY (MAY) إلى DKK
kr0.2516016
1 MAY (MAY) إلى HNL
L1.034494
1 MAY (MAY) إلى MUR
1.7924636
1 MAY (MAY) إلى NAD
$0.6816188
1 MAY (MAY) إلى NOK
kr0.393622
1 MAY (MAY) إلى NZD
$0.0676476
1 MAY (MAY) إلى PAB
B/.0.03956
1 MAY (MAY) إلى PGK
K0.16813
1 MAY (MAY) إلى QAR
ر.ق0.1439984
1 MAY (MAY) إلى RSD
дин.3.9469012
1 MAY (MAY) إلى UZS
soʻm476.6263964
1 MAY (MAY) إلى ALL
L3.2593484
1 MAY (MAY) إلى ANG
ƒ0.0708124
1 MAY (MAY) إلى AWG
ƒ0.071208
1 MAY (MAY) إلى BBD
$0.07912
1 MAY (MAY) إلى BAM
KM0.0656696
1 MAY (MAY) إلى BIF
Fr116.34596
1 MAY (MAY) إلى BND
$0.0506368
1 MAY (MAY) إلى BSD
$0.03956
1 MAY (MAY) إلى JMD
$6.3517536
1 MAY (MAY) إلى KHR
158.8753336
1 MAY (MAY) إلى KMF
Fr16.57564
1 MAY (MAY) إلى LAK
859.9999828
1 MAY (MAY) إلى LKR
Rs11.9621528
1 MAY (MAY) إلى MDL
L0.6622344
1 MAY (MAY) إلى MGA
Ar176.6069168
1 MAY (MAY) إلى MOP
P0.3168756
1 MAY (MAY) إلى MVR
0.605268
1 MAY (MAY) إلى MWK
MK68.6805116
1 MAY (MAY) إلى MZN
MT2.527884
1 MAY (MAY) إلى NPR
Rs5.625432
1 MAY (MAY) إلى PYG
278.58152
1 MAY (MAY) إلى RWF
Fr57.24332
1 MAY (MAY) إلى SBD
$0.3259744
1 MAY (MAY) إلى SCR
0.5783672
1 MAY (MAY) إلى SRD
$1.507236
1 MAY (MAY) إلى SVC
$0.3457544
1 MAY (MAY) إلى SZL
L0.6812232
1 MAY (MAY) إلى TMT
m0.13846
1 MAY (MAY) إلى TND
د.ت0.11519872
1 MAY (MAY) إلى TTD
$0.2678212
1 MAY (MAY) إلى UGX
Sh136.8776
1 MAY (MAY) إلى XAF
Fr22.07448
1 MAY (MAY) إلى XCD
$0.106812
1 MAY (MAY) إلى XOF
Fr22.07448
1 MAY (MAY) إلى XPF
Fr3.99556
1 MAY (MAY) إلى BWP
P0.5253568
1 MAY (MAY) إلى BZD
$0.0795156
1 MAY (MAY) إلى CVE
$3.7150796
1 MAY (MAY) إلى DJF
Fr7.04168
1 MAY (MAY) إلى DOP
$2.476456
1 MAY (MAY) إلى DZD
د.ج5.1222288
1 MAY (MAY) إلى FJD
$0.08901
1 MAY (MAY) إلى GNF
Fr343.9742
1 MAY (MAY) إلى GTQ
Q0.3030296
1 MAY (MAY) إلى GYD
$8.2723916
1 MAY (MAY) إلى ISK
kr4.7472

MAY المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ MAY، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب MAY الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول MAY

كم يساوي MAY (MAY) اليوم؟
سعر MAY المباشر في USD هو USD 0.03956، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MAY إلى USD الحالي؟
سعر MAY إلى USD الحالي هو $ 0.03956. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ MAY ؟
القيمة السوقية لعملة MAY هي $ 12.37M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MAY؟
العرض المتداول لتوكن MAY هو 312.66M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MAY؟
حقق MAY سعرًا قياسيًا قدره 10.157036358034295 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MAY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.03733335169831041 MAY.
ما هو حجم تداول MAY؟
حجم تداول MAY المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 59.80K USD.
هل سترتفع MAY هذا العام؟
قد يرتفع MAY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MAY لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:35:30 (UTC+8)

تحديثات MAY (MAY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

أهم الأخبار

عائدات مارجين العقود الآجلة MEXC: الفرص والتحديات لتحقيق دخل مزدوج من التداول

October 3, 2025

تجارة أذكى، بدون رسوم: كيف تعمل أوامر MEXC المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تغيير اللعبة

October 3, 2025

GameFi 2.0: لماذا ستحدد اقتصاديات الرموز مستقبل ألعاب البلوكتشين

October 3, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة MAY إلى USD

المبلغ

MAY
MAY
USD
USD

1 MAY = 0.03956 USD

تداول MAY

/USDTMAY
$0.03956
$0.03956$0.03956
+0.94%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة