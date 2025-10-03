معلومات سعر MAY (MAY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.03898 $ 0.03898 $ 0.03898 24 ساعة منخفض $ 0.04083 $ 0.04083 $ 0.04083 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.03898$ 0.03898 $ 0.03898 24 ساعة مرتفع $ 0.04083$ 0.04083 $ 0.04083 عالية طوال الوقت $ 10.157036358034295$ 10.157036358034295 $ 10.157036358034295 أدنى سعر $ 0.03733335169831041$ 0.03733335169831041 $ 0.03733335169831041 تغير السعر (1 ساعة) +0.50% تغير السعر (1يوم) +0.96% تغير السعر (7 أيام) +3.56% تغير السعر (7 أيام) +3.56%

سعر MAY (MAY) في الوقت الحقيقي هو $ 0.03956. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MAY بين أدنى سعر $ 0.03898 وأعلى سعر $ 0.04083، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMAY على الإطلاق هو $ 10.157036358034295، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.03733335169831041.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MAY +0.50% على مدار الساعة الماضية، +0.96% على مدار 24 ساعة، و +3.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MAY (MAY)

التصنيف No.1122 القيمة السوقية $ 12.37M$ 12.37M $ 12.37M الحجم (24 ساعة) $ 59.80K$ 59.80K $ 59.80K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 39.56M$ 39.56M $ 39.56M إمداد دورة التداول 312.66M 312.66M 312.66M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 31.26% البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ MAY هي $ 12.37M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.80K. العرض المتداول لـ MAY يبلغ 312.66M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39.56M.