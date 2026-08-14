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المزيد عن MAT

معلومات سعر MAT

ما هو MAT

الوثيقة البيضاء لـ MAT

الموقع الرسمي لـ MAT

اقتصاد توكن MAT

توقعات سعر MAT

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التحليل الفني اليوم لـ Matchain (MAT)

التحليل الفني اليوم لـ Matchain (MAT)

توفر صفحة Matchain تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MAT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Matchain أدناه.

تغير سعر Matchain (MAT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03467---6.23%-18.52%-64.59%
اعرف المزيد عن سعر Matchain

تدفق رأس المال الخاص بـ Matchain

صافي التدفقسعر MATUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-14$0.00 M0.03
2026-08-13$0.00 M0.04
2026-08-12$0.00 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Matchain

تداول أسواق Matchain (MAT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Matchain المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMAT
$0.03466
$0.03466$0.03466
+0.34%
1.55M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MAT إلى USD

المبلغ

MAT
MAT
USD
USD

1 MAT = 0.03467 USD

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