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المزيد عن MARSCOIN

معلومات سعر MARSCOIN

ما هو MARSCOIN

الموقع الرسمي لـ MARSCOIN

اقتصاد توكن MARSCOIN

توقعات سعر MARSCOIN

سجل MARSCOIN

دليل شراء MARSCOIN

محول عملة MARSCOIN إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ MarsCoin (MARSCOIN)

التحليل الفني اليوم لـ MarsCoin (MARSCOIN)

توفر صفحة MarsCoin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MARSCOIN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل MarsCoin أدناه.

تغير سعر MarsCoin (MARSCOIN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04038---31.97%+707.60%+707.60%
اعرف المزيد عن سعر MarsCoin

المؤشرات الفنية الخاصة بـ MarsCoin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ MarsCoin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 4
حيادي 6
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 3حيادي 0شراء 11
المؤشرات الفنية:حياديبيع 1حيادي 6شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.04063
0.04061
R2
0.04061
0.04059
R1
0.04058
0.04058
PP
0.04056
0.04056
S1
0.04053
0.04054
S2
0.04051
0.04053
S3
0.04048
0.04051

إشارات السوق الخاصة بـ MarsCoin

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.03M
$0.06 M
$0.09 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.68 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.68 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.03 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ MarsCoin

صافي التدفقسعر MARSCOINUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن MarsCoin

تداول أسواق MarsCoin (MARSCOIN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MarsCoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMARSCOIN
$0.04038
$0.04038$0.04038
-21.91%
9.21M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MARSCOIN إلى USD

المبلغ

MARSCOIN
MARSCOIN
USD
USD

1 MARSCOIN = 0.04038 USD

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