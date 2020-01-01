التحليل الفني اليوم لـ MarsCoin (MARSCOIN) توفر صفحة MarsCoin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MARSCOIN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل MarsCoin أدناه. التسجيل

تغير سعر MarsCoin (MARSCOIN) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.04038 -- -31.97% +707.60% +707.60%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ MarsCoin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ MarsCoin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 4 حيادي 6 شراء 16 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 3 حيادي 0 شراء 11 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 1 حيادي 6 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.04063 0.04061 R2 0.04061 0.04059 R1 0.04058 0.04058 PP 0.04056 0.04056 S1 0.04053 0.04054 S2 0.04051 0.04053 S3 0.04048 0.04051

إشارات السوق الخاصة بـ MarsCoin صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.03M $0.06 M $0.09 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1.68 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.68 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $2.04 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $2.03 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ MarsCoin صافي التدفق سعر MARSCOINUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق MarsCoin (MARSCOIN) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MarsCoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT MARSCOIN $0.04038 $0.04038 $0.04038 -21.91% 9.21M (USDT) تداول