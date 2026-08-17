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المزيد عن MANTRA

معلومات سعر MANTRA

ما هو MANTRA

الوثيقة البيضاء لـ MANTRA

الموقع الرسمي لـ MANTRA

اقتصاد توكن MANTRA

توقعات سعر MANTRA

سجل MANTRA

دليل شراء MANTRA

محول عملة MANTRA إلى الفيات

عقود MANTRA الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ MANTRA (MANTRA)

التحليل الفني اليوم لـ MANTRA (MANTRA)

توفر صفحة MANTRA تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MANTRA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل MANTRA أدناه.

تغير سعر MANTRA (MANTRA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.004833---13.59%-24.43%-46.58%
اعرف المزيد عن سعر MANTRA

المؤشرات الفنية الخاصة بـ MANTRA

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ MANTRA عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 20
حيادي 3
شراء 3
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 0شراء 1
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 3شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.004831
0.004831
R2
0.004831
0.00483
R1
0.00483
0.00483
PP
0.00483
0.00483
S1
0.004829
0.004829
S2
0.004829
0.004829
S3
0.004828
0.004829

إشارات السوق الخاصة بـ MANTRA

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.22M
$1.52 M
$1.74 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.10 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.31 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.29 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ MANTRA

صافي التدفقسعر MANTRAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.18 M0.00
2026-08-16-$0.06 M0.00
2026-08-15$0.06 M0.01
2026-08-14$0.07 M0.00
2026-08-13-$0.11 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق MANTRA (MANTRA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MANTRA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMANTRA
$0.004833
$0.004833$0.004833
-2.30%
13.62M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MANTRA إلى USD

المبلغ

MANTRA
MANTRA
USD
USD

1 MANTRA = 0.004833 USD

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