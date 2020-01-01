توكنوميكس Mancium (MANC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mancium (MANC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mancium (MANC) Mancium is a token that allows you to participate actively in the MANC ecosystem, which is growing very effectively and successfully at a great rate. Mancium will be used in in-app game purchases, and will have a number of further benefits for its holders. It will be the only token that will allow the purchase of many items and features in MANC’s applications. Those users who hold their Manciums during particular scheduled periods will be provided with even further advantages such as stake interests and bonuses. Another benefit Mancium holders are provided with is the opportunity to join MANC Academy. Besides MANC Academy candidates, Manciums will be used by those users interested in metaverse. Meta versions of MANC games applications will be available only to Mancium holders and holders of Mancium-related NFTs. الموقع الرسمي: https://www.mancium.io/ الوثيقة البيضاء: https://mancium.io/litepaper مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xe0c05ec44775e4ad62cdc2eecdf337aa7a143363 اشتر MANC الآن!

توكنوميكس Mancium (MANC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mancium (MANC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 572.00K $ 572.00K $ 572.00K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.72M $ 5.72M $ 5.72M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 15.9998 $ 15.9998 $ 15.9998 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.10163831431556147 $ 0.10163831431556147 $ 0.10163831431556147 السعر الحالي: $ 0.0572 $ 0.0572 $ 0.0572 معرفة المزيد عن سعر Mancium (MANC)

توكنوميكس Mancium (MANC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mancium (MANC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MANC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MANC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MANC، استكشف السعر المباشر لتوكن MANC!

كيفية شراء MANC هل أنت مهتم بإضافة Mancium (MANC) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء MANC ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء MANC على MEXC الآن!

تاريخ سعر Mancium (MANC) يساعد تحليل تاريخ أسعار MANC المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار MANC الآن!

توقعات سعر MANC هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه MANC؟ تجمع صفحة توقعات أسعار MANC الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر MANC الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!