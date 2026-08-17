شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Major، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Major، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن MAJOR

معلومات سعر MAJOR

ما هو MAJOR

الوثيقة البيضاء لـ MAJOR

الموقع الرسمي لـ MAJOR

اقتصاد توكن MAJOR

توقعات سعر MAJOR

سجل MAJOR

دليل شراء MAJOR

محول عملة MAJOR إلى الفيات

عقود MAJOR الفورية

MAJOR عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Major (MAJOR)

التحليل الفني اليوم لـ Major (MAJOR)

توفر صفحة Major تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MAJOR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Major أدناه.

تغير سعر Major (MAJOR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04891--+16.31%+47.27%-18.72%
اعرف المزيد عن سعر Major

تدفق رأس المال الخاص بـ Major

صافي التدفقسعر MAJORUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.05
2026-08-16$0.00 M0.05
2026-08-15$0.00 M0.05
2026-08-14$0.00 M0.04
2026-08-13$0.00 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Major

تداول أسواق Major (MAJOR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Major المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMAJOR
$0.04891
$0.04891$0.04891
-4.06%
1.86M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MAJOR إلى USD

المبلغ

MAJOR
MAJOR
USD
USD

1 MAJOR = 0.04891 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.