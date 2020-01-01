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المزيد عن MAGMA

معلومات سعر MAGMA

ما هو MAGMA

الوثيقة البيضاء لـ MAGMA

الموقع الرسمي لـ MAGMA

اقتصاد توكن MAGMA

توقعات سعر MAGMA

سجل MAGMA

دليل شراء MAGMA

محول عملة MAGMA إلى الفيات

عقود MAGMA الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Magma Finance (MAGMA)

التحليل الفني اليوم لـ Magma Finance (MAGMA)

توفر صفحة Magma Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MAGMA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Magma Finance أدناه.

تغير سعر Magma Finance (MAGMA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.16028---13.20%-43.45%-40.37%
اعرف المزيد عن سعر Magma Finance

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Magma Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Magma Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 1
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.16032
0.1603
R2
0.1603
0.16027
R1
0.16026
0.16026
PP
0.16024
0.16024
S1
0.1602
0.16021
S2
0.16018
0.1602
S3
0.16014
0.16018

إشارات السوق الخاصة بـ Magma Finance

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.19M
$1.71 M
$1.91 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.13 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.38 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.40 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Magma Finance

صافي التدفقسعر MAGMAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Magma Finance

تداول أسواق Magma Finance (MAGMA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Magma Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMAGMA
$0.16028
$0.16028$0.16028
-0.65%
422.46K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MAGMA إلى USD

المبلغ

MAGMA
MAGMA
USD
USD

1 MAGMA = 0.16028 USD

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