التحليل الفني اليوم لـ Magma Finance (MAGMA) توفر صفحة Magma Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MAGMA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Magma Finance أدناه. التسجيل

تغير سعر Magma Finance (MAGMA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.16028 -- -13.20% -43.45% -40.37%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Magma Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Magma Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 18 حيادي 1 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.16032 0.1603 R2 0.1603 0.16027 R1 0.16026 0.16026 PP 0.16024 0.16024 S1 0.1602 0.16021 S2 0.16018 0.1602 S3 0.16014 0.16018

إشارات السوق الخاصة بـ Magma Finance صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.19M $1.71 M $1.91 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.13 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.14 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.38 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.40 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Magma Finance صافي التدفق سعر MAGMAUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Magma Finance (MAGMA) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Magma Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT MAGMA $0.16028 $0.16028 $0.16028 -0.65% 422.46K (USDT) تداول